Объявлен в розыск Аргын Нигматулин - старший брат экс-председателя мажилиса РК Нурлана Нигматулина. Информация об этом появилась на портале правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.

В карточке указано, что розыскное дело от 3 марта зарегистрировано в регионе "Астана". Инициатор - прокуратура. Орган, ведущий розыск - Агентство РК по противодействию коррупции.

Аргыну Нигматулину 69 лет. Родился 28 июня 1955 года в Караганде. Имеет два высших образования, в 1977 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности "Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых"; в 2000 году - Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "Правоведение". Имеет ученую степень "Кандидат технических наук" (1986 год).

С 1977 по 1996 годы занимал руководящие должности на шахтах Карагандинского угольного бассейна; был руководителем аппарата акима Ленинского и Советского района Караганды; директором РГП "Центр по недвижимости" по Карагандинской области; директором ТОО "Хоккейный клуб "Сарыарка".

Награжден: орденами "Құрмет", "Парасат", юбилейными медалями Республики Казахстан, нагрудными знаками: "За верное служение Фемиде", "Белсенді қызмет үшін", имеет звания: Почётный профессор Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова, "Почётный деятель спорта Республики Казахстан".

Был депутатом областного маслихата трёх созывов.

Аргын Нигматулин - старший брат Нурлана и Ерлана Нигматулиных. Нурлан был председателем мажилиса РК, Ерлан - экс-депутат сената, акционер ТОО "YDD Corporation", ТОО "AsiaFerroAlloys", АО "Каражыра", ТОО "Kaz Silicon", ТОО "EkibastuzFerroAlloys".