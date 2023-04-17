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polisia.kz Сегодня, 21:58
133
Сегодня, 21:58
133
Фото: polisia.kz

Старинный пистолет стал в полицию житель Атырау

Огнестрельное оружие образца 1896 года сдал в полицию житель Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

В отдел административной полиции мужчина принёс немецкий Mauser C96 - самозарядный пистолет, разработанный в Германии в 1896 году. Использовался во времена Первой и Второй мировых войн. 

"Гражданин, сдавший пистолет, нашёл его год назад в песке при выпасе скота в Исатайском районе. Мужчине государством присуждено вознаграждение в размере 100 МРП", - сообщил старший инспектор группы контроля за оборотом гражданского и служебного оружия отдела административной полиции УП Атырау Ренат Сисенов.

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Сегодня, 21:58
133
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