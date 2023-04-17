Старинный пистолет стал в полицию житель Атырау

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Огнестрельное оружие образца 1896 года сдал в полицию житель Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

В отдел административной полиции мужчина принёс немецкий Mauser C96 - самозарядный пистолет, разработанный в Германии в 1896 году. Использовался во времена Первой и Второй мировых войн.