Старинный мост обрушился в ВКО

В ВКО в популярной туристической зоне обрушился мост 1938 года постройки. В этой связи один из туристических маршрутов теперь недоступен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По данным Палаты предпринимателей ВКО, в этом году деревянный мост через реку Белая Берель в Катон-Карагайском национальном парке не выдержал натиска снега и обвалился. Мост возведен в 1938 году. По словам представителей турфирм, по нему осуществлялись пешие переходы до базового лагеря Кокколь у подножия горы Белухи и обратно. Теперь же, после обрушения моста, к Белухе пешком не добраться.

Как сообщил директор нацпарка Жанболат Тыныбеков, вода спадет только к 15 июля, тогда будет проведено полное обследование.

"Только после этого можно будет говорить о составлении ПСД, выделении средств и ремонте", — подчеркнул он.

Предприниматели попросили представителей природного парка проверить безопасность всех маршрутов, особенно переправу около озера Язевое, которую необходимо укрепить.

Жанболат Тыныбеков заверил присутствующих, что к 10 июня все дороги будут открыты.