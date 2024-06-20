Стареющими названы восемь регионов Казахстана
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Почти половина регионов Казахстана отнесена к демографически стареющим территориям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.
В Казахстане второй год подряд снижается индекс Биллетера. Это важный демографический индикатор, который показывает степень старения населения.
Он рассчитывается как соотношение разности числа детей до 14 лет и людей возрастной группы старше 50 лет к численности граждан репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет) на 100 человек. Положительное значение показатель принимает, когда доля несовершеннолетних больше, чем людей старшей группы, отрицательный — если наоборот.
По данным аналитиков, индекс Биллетера с 2019 года имел только положительные значения. Однако с 2022 года индекс демонстрирует снижение.
“Ситуация сильно отличается по регионам. Из 20 административных территориальных единиц в 8 индекс Биллетера отрицательный. К ним относятся северные, восточные и некоторые центральные области. В глазах демографов это означает одно — в этих регионах идёт активный процесс старения населения.
Самые низкие отрицательные значения индекса зафиксированы в СКО, ВКО и Костанайской области”, - говорится в сообщении.
Причин общего снижения этого демографического индикатора в Казахстане несколько.
“Сокращение показателей смертности и одновременное снижение рождаемости как раз в 2022-2023 годах. Статистические данные БНС в динамике показывают, что в годы пандемии в Казахстане наблюдался беби-бум: численность родившихся в 2020 году выросла сразу на 6,1%, в 2021-м – ещё на 4,6% (тогда в республике родились свыше 446 тыс. малышей — рекордный показатель). Далее рождаемость вернулась к "докоронакризисному" уровню, а в прошлом году и вовсе сократилась до 388,4 тыс. человек. Этот показатель можно назвать минимальным за последние несколько лет.
Другой причиной демографических разрывов в возрастных категориях в некоторых регионах является миграционный отток населения из них”, - отмечают аналитики.
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