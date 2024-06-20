Стареющими названы восемь регионов Казахстана

Почти половина регионов Казахстана отнесена к демографически стареющим территориям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

В Казахстане второй год подряд снижается индекс Биллетера. Это важный демографический индикатор, который показывает степень старения населения.

Он рассчитывается как соотношение разности числа детей до 14 лет и людей возрастной группы старше 50 лет к численности граждан репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет) на 100 человек. Положительное значение показатель принимает, когда доля несовершеннолетних больше, чем людей старшей группы, отрицательный — если наоборот.

По данным аналитиков, индекс Биллетера с 2019 года имел только положительные значения. Однако с 2022 года индекс демонстрирует снижение.

“Ситуация сильно отличается по регионам. Из 20 административных территориальных единиц в 8 индекс Биллетера отрицательный. К ним относятся северные, восточные и некоторые центральные области. В глазах демографов это означает одно — в этих регионах идёт активный процесс старения населения. Самые низкие отрицательные значения индекса зафиксированы в СКО, ВКО и Костанайской области”, - говорится в сообщении.

Причин общего снижения этого демографического индикатора в Казахстане несколько.