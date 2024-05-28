Станцию по очистке воды затопило близ Атырау
Сегодня, 20:48
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Сегодня, 20:48Сегодня, 20:48
143Фото: baigenews.kz
Водоочистную станцию в селе Амангельды Атырауской области затопило паводковыми водами, её работа приостановлена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КГП "Атырау облысы Су арнасы".
"В сёла Дамба, Кызыл Балык, Жанаталап и Курмангазы поступает холодное водоснабжение из города, что может привести к снижению напора воды в ваших домах. Работы по перезапуску водоочистной станции планируется провести в июне", - сообщили в компании.
По данным оперативного штаба, уровень реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 20:00:
- у села Индербор - 966 сантиметров, критический уровень - 845 сантиметров;
- у села Махамбет - 1 018 сантиметров, критический уровень - 850 сантиметров;
- Атырау - 600 сантиметров, критический уровень - 550 сантиметров.
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