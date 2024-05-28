Станцию по очистке воды затопило близ Атырау

Водоочистную станцию в селе Амангельды Атырауской области затопило паводковыми водами, её работа приостановлена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КГП "Атырау облысы Су арнасы".

"В сёла Дамба, Кызыл Балык, Жанаталап и Курмангазы поступает холодное водоснабжение из города, что может привести к снижению напора воды в ваших домах. Работы по перезапуску водоочистной станции планируется провести в июне", - сообщили в компании.

По данным оперативного штаба, уровень реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 20:00: