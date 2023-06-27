Станция юных натуралистов с семидесятилетней историей работает в Актобе

Фото: Эльмира Кубегенова

Областная станция юных натуралистов была создана в Актобе в далеком 1953 году. В 2005 году она была переименована в КГУ "Городская станция юных натуралистов". На сегодня на её базе функционирует 24 кружка, где обучаются 630 детей по трём направлениям: животные, растения, экология. Дети выбирают то, которое им по душе. Корреспондент BaigeNews.kz побывал на станции юннатов.

По информации акимата в 2011 году в здание станции юных натуралистов был подведен газопровод, отремонтированы окна. Однако сейчас стоит отметить, что здание и оснащение станции, устарело, требует капитального ремонта или даже нового строительства. В отделе образования о проблеме знают, однако когда она будет решена, точно сказать не могут.

"Всё зависит от финансирования. Будет оформляться бюджетная заявка на капитальный ремонт и обновление здания. Если в этом году оформим, то в следующем году будем ждать выделения средств, на которые будут проведены ремонтные работы", - рассказала руководитель отдела образования Актобе Меткуль Косымбаева.

Также Косымбаева добабвила, что по экологическому и биологическому направлениям в учреждении проводятся городские, областные, республиканские, международные семинары и научно-практические конференции.

Между тем станция пользуется большой популярностью у взрослых и детей. На познавательные экскурсии сюда приходят как семьями, так и целыми классами. Жительница Актобе Сания Болатова рассказала, что привела сюда детей впервые и им очень понравилось.

"В городе не так много мест, где дети могут отдохнуть. Шумные развлекательные центры, детские площадки не всем по карману, к тому же в них нет ничего познавательного. А на станции за час экскурсии ребята узнали много интересного. Дети растут в городе, и у них нет контакта с животным миром, а здесь можно увидеть природу во всей ее красе", - отметила посетительница станции.

На станции действует мини зоопарк, где можно посмотреть на редких животных, например канадского волка. Сейчас здесь живут две особи. Завезли их несколько лет, и на сегодня хищники давно акклиматизировались и чувствуют себя отлично, кормят их преимущественно мясом. Средства на покупку корма для животных поступают с экскурсий.

"За счёт экскурсий кормим. Наш директор Орал Сенгалиев, всей душой и очень бережно относятся к природе и животным. Я таких людей редко встречал. Здесь работают неравнодушные люди, которые и за свои деньги покупают корм. Никто никого не заставляет, это как благотворительность. Спонсоров не так много, но бывает, приходят", - говорит методист-зоолог Анатолий Осколков.

Экскурсии для школьников на станции юных натуралистов проводят довольно часто, как в во время каникул, так и в учебный период. Ведь такой наглядный метод обучения на много эффективнее чем, не всегда интересная теория. Стоит отметить и довольно не большую стоимость вход на станцию юннатов. Так стоимость билета сопровождающему взрослому обойдётся в 400 тенге, для детей до трех лет платить нужно, если он старше, то цена 200 тенге. Стоимость билета не высокая, учитывая, что увидеть на станции можно немало видов животных: от волков, кроликов, коз и ежей до черепах, лебедей, коршунов, орлов, хомяков и аквариумных рыбок.

Фото: Эльмира Кубегенова.