"Становись в конец очереди": Алимханулы осадили после требования боя с "Канело"

Фото: sports.kz

Ранее Жанибек заявлял, что жаждет поединка с мексиканцем.

Американский Youtube-канал Thaboxingvoice прокомментировал заявление казахстанского боксера Жанибека Алимханулы о том, что он хотел бы сразиться с мексиканской звездой, Саулем "Канело" Альваресом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Жанибек заявил, что жаждет боя "Канело". На самом же деле Андраде, Чарло, да и вообще любой боксёр — все они жаждут боя с "Канело". Так что, Жанибек, становись в конец очереди и сделай что-нибудь. Просто что-нибудь сделай. Что ты сделал, чтобы получить этот бой? Если ты говоришь — соответствуй. Если Андраде ничего не сделал, то ты тем более. Пока ты не такой крутой, — говорит автор канала.

Напомним, Жанибек Алимханулы — чемпион мира в среднем весе по версии WBO, после завершения трилогии "Головкин — Канело", заявил, что хочет встретиться на ринге с мексиканцем.

Однако следующий бой Алимханулы — с британским боксёром Дензелом Бентли. Поединок состоится 12 ноября в Лас-Вегасе. На кону будет стоять принадлежащий казахстанскому боксёру титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.