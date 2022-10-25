open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • "Становись в конец очереди": Алимханулы осадили после требования боя с "Канело"
sports.kz Сегодня, 08:19
214
Фото: sports.kz

"Становись в конец очереди": Алимханулы осадили после требования боя с "Канело"

Ранее Жанибек заявлял, что жаждет поединка с мексиканцем.

Американский Youtube-канал Thaboxingvoice прокомментировал заявление казахстанского боксера Жанибека Алимханулы о том, что он хотел бы сразиться с мексиканской звездой, Саулем "Канело" Альваресом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Жанибек заявил, что жаждет боя "Канело". На самом же деле Андраде, Чарло, да и вообще любой боксёр — все они жаждут боя с "Канело". Так что, Жанибек, становись в конец очереди и сделай что-нибудь. Просто что-нибудь сделай. Что ты сделал, чтобы получить этот бой? Если ты говоришь — соответствуй. Если Андраде ничего не сделал, то ты тем более. Пока ты не такой крутой, — говорит автор канала. 

Напомним, Жанибек Алимханулы — чемпион мира в среднем весе по версии WBO, после завершения трилогии "Головкин — Канело", заявил, что хочет встретиться на ринге с мексиканцем.

Однако следующий бой Алимханулы — с британским боксёром Дензелом Бентли. Поединок состоится 12 ноября в Лас-Вегасе. На кону будет стоять принадлежащий казахстанскому боксёру титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#бокс #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:19
214
Поделитесь:
Наверх