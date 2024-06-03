Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу

На должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Станислав Черчесов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

В бытность футболистом Станислав Черчесов выступал за такие клубы, как "Спартак" (Орджоникидзе), "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Москва) и "Динамо" (Дрезден).

В качестве тренера работал в таких российских командах, как "Спартак" (Москва), "Жемчужина", "Терек", "Амкар", "Динамо" Москва. Также Станислав Черчесов возглавлял польскую "Легию", сборную России и венгерский "Ференцварош".