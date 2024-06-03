Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу
Сегодня, 15:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:54Сегодня, 15:54
309Фото: kff.kz
На должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Станислав Черчесов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
В бытность футболистом Станислав Черчесов выступал за такие клубы, как "Спартак" (Орджоникидзе), "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Москва) и "Динамо" (Дрезден).
В качестве тренера работал в таких российских командах, как "Спартак" (Москва), "Жемчужина", "Терек", "Амкар", "Динамо" Москва. Также Станислав Черчесов возглавлял польскую "Легию", сборную России и венгерский "Ференцварош".
Самое читаемое
- Валюту на 1,4 млрд тенге пытались незаконно провезти через границу РК
- По делу о теракте в "Крокусе" арестовали 18 человек
- Красавица-боксёрша из Казахстана взлетела в мировом рейтинге после нокаута
- Казахстан вернул в Узбекистан и Туркменистан 60 тонн заражённых томатов
- Боранбаев снова возглавил Национальный паралимпийский комитет