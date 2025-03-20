  • 20 Марта, 19:04
  • BAIGENEWS

Станет ли Закон "Об ИИ" в Казахстане самым либеральным в мире?

На какой мировой опыт опирались мажилисмены при его разработке расскажем в новом интервью.

Сегодня, 18:00
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BaigeNews.kz Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00
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Фото: BaigeNews.kz

В Казахстане будут бороться с использованием дипфейков в преступных целях. Технология сегодня развита настолько, что в отдельных случаях практически невозможно отличить реального человека от дубликата. Этим могут воспользоваться мошенники. Прямо сейчас парламентарии заняты разработкой законодательства регулирующего использование искусственного интеллекта. Какие нормы войдут в новый свод правил в программе "Важная тема" расскажет депутат Мажилиса Екатерина Смышляева. Подробный разбор темы – только для зрителей BaigeNews.kz

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