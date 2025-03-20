Станет ли Закон "Об ИИ" в Казахстане самым либеральным в мире?
На какой мировой опыт опирались мажилисмены при его разработке расскажем в новом интервью.
Сегодня, 18:00
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Сегодня, 18:00Сегодня, 18:00
107Фото: BaigeNews.kz
В Казахстане будут бороться с использованием дипфейков в преступных целях. Технология сегодня развита настолько, что в отдельных случаях практически невозможно отличить реального человека от дубликата. Этим могут воспользоваться мошенники. Прямо сейчас парламентарии заняты разработкой законодательства регулирующего использование искусственного интеллекта. Какие нормы войдут в новый свод правил в программе "Важная тема" расскажет депутат Мажилиса Екатерина Смышляева. Подробный разбор темы – только для зрителей BaigeNews.kz.
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