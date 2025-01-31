Обяжут ли казахстанцев страховать свои дома от паводков рассказал вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев, передает BaigeNews.kz.

В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у представительства ведомства, на каком этапе находится рассмотрение данного вопроса.

"Этот вопрос сейчас рассматривается Агентством финансового развития совместно с заинтересованными госорганами. Создана рабочая группа. Естественно изучается международный опыт, как в таких случаях другие государства поступают, наши ближайшие соседи. Опыт перенимается. На обсуждение общества будет вынесен вопрос, потому что это достаточно сложная тема. Как рабочая группа придет к одному решению и дальше будем в этом направлении двигаться", - пояснил вице-министр.

Кеген Турсынбаев особо отметил, что в Казахстане до сих пор нет практики страховать дома от наводнений, в отличие от европейских стран. Однако выразил надежду, что в будущем население придет к этому.

Напомню, на правительственном часе в Сенате рассмотрели подготовку к предстоящей весне. Депутат Андрей Лукин призвал разработать эффективные меры борьбы с наводнениями.

А министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов подробно рассказал, что сделано в этом году для борьбы с большой водой. По его словам прогнозировать и моделировать паводки казахстанцам поможет система "TASQYN".