Станет ли страховка домов от паводков обязательной в Казахстане
Представитель МЧС РК рассказал о ходе обсуждения вопроса.
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Обяжут ли казахстанцев страховать свои дома от паводков рассказал вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев, передает BaigeNews.kz.
В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у представительства ведомства, на каком этапе находится рассмотрение данного вопроса.
"Этот вопрос сейчас рассматривается Агентством финансового развития совместно с заинтересованными госорганами. Создана рабочая группа. Естественно изучается международный опыт, как в таких случаях другие государства поступают, наши ближайшие соседи. Опыт перенимается. На обсуждение общества будет вынесен вопрос, потому что это достаточно сложная тема. Как рабочая группа придет к одному решению и дальше будем в этом направлении двигаться", - пояснил вице-министр.
Кеген Турсынбаев особо отметил, что в Казахстане до сих пор нет практики страховать дома от наводнений, в отличие от европейских стран. Однако выразил надежду, что в будущем население придет к этому.
Напомню, на правительственном часе в Сенате рассмотрели подготовку к предстоящей весне. Депутат Андрей Лукин призвал разработать эффективные меры борьбы с наводнениями.
А министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов подробно рассказал, что сделано в этом году для борьбы с большой водой. По его словам прогнозировать и моделировать паводки казахстанцам поможет система "TASQYN".
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