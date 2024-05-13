Стандарты казахских пород собак обновили в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 3 мая 2024 года внес изменения в стандарты казахских пород собак, передаёт BaigeNews.

В частности, стандарты казахских пород собак изложены в новой редакции. Стандарты обновлены для длинношерстных борзых или борзых с украшающей шерстью (тазы) и казахских тобетов.

К слову, стандарты описывают внешний вид собак, важные пропорции, темперамент, пропорции головы и челюсти, глаз, ушей, шеи, холку, спину, круп, грудь, хвост, конечности и т. д.

Также говорится, как должна двигаться собака, как выглядит ее шерсть и окрас. Кроме того, установлены параметры роста собак.

Отметим, любое отклонение от пунктов стандарта является недостатком, и чем больше отклонение и его влияние на здоровье, благополучие и способность выполнять традиционную работу, тем серьезнее недостаток.

Приказ вводится в действие с 21 мая 2024 года.