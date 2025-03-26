В Казахстане разработан стандарт специальной психолого-педагогической поддержки детей с особыми образовательными потребностями, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает министерство просвещения, разработан соответствующий проект приказа, в котором определены единые минимальные требования к условиям, качеству и содержанию специального образования, а также уточнён круг организаций и специалистов, ответственных за оказание такой поддержки. Впервые на государственном уровне закрепляется системный подход к сопровождению детей с особыми образовательными потребностями на всех уровнях образования.

"Проект приказа станет важным шагом на пути к обеспечению равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей. Сейчас также разрабатывается закон "О комплексной поддержке детей с особыми образовательными потребностями", который будет включать в себя институциональные и правовые механизмы межведомственного сопровождения таких детей и их семей", – отметила директор департамента инклюзивного и специального образования министерства Лаура Бутабаева.

В прошлом году проведён комплексный анализ нормативной базы в сфере инклюзивного и специального образования. По его итогам утверждено 15 нормативно-правовых актов, в результате чего внедрена трёхуровневая модель психолого-педагогического сопровождения – от рождения до получения профессии, установлены новые требования к кабинетам поддержки, разработаны индивидуальные программы работы с детьми с особыми образовательными потребностями, введены новые должности: педагог-ассистент, специальный педагог и личный помощник.

По данным 2024 года, число детей с особыми образовательными потребностями в Казахстане превысило 230 тысяч.