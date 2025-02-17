Министерство культуры и информации РК объявило о начале публичного обсуждения проекта приказа "Об утверждении стандарта открытости обладателей информации", передаёт BaigeNews.kz.

В документе, опубликованном на портале "Открытые НПА", говорится о том, что он определяет установленную для обособленной сферы общественных отношений систему минимальных требований, направленную на обеспечение доступа к информации и открытости деятельности обладателей информации.

К обладателям информации относят органы и учреждения законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти, местного государственного управления и самоуправления; государственные учреждения; субъекты квазигосударственного сектора; юридических лиц, являющихся получателями бюджетных средств; субъектов государственной монополии.

Задачами Стандарта являются: усиление информированности населения о деятельности обладателей информации; повышение уровня открытости и прозрачности обладателей информации; развитие проактивности обладателей информации.

Среди минимальных требований для органов и учреждений законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, местного госуправления и самоуправления указаны:

1) своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию, предусмотренную Законом и внутренними документами, за исключением информации с ограниченным доступом;

2) проводить онлайн-трансляции открытых заседаний коллегиальных органов центральных исполнительных органов и местных представительных и исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения), с размещением на своем официальном интернет-ресурсе и (или) в иных средствах массовой информации анонса и повестки заседания (при ее наличии) не позднее, чем за три рабочих дня до начала открытого заседания;

3) предоставлять полную и достоверную информацию на поступающие запросы информации в сроки, установленные Законом и вести их учёт. В случаях, когда запрашиваемая информация входит в компетенцию нескольких обладателей информации, и при ответе на письменный запрос требуется получение информации от иных обладателей информации, срок рассмотрения однократно продлевается руководителем обладателя информации не более чем на пятнадцать календарных дней, о чем пользователю информации сообщается в течение трех рабочих дней с момента продления срока рассмотрения;

4) информация на интернет-ресурсе должна предоставляться на казахском и русском языках. Интернет-ресурс может иметь версии на других языках;

5) актуализировать на ЕПИР ГО ленту новостей ежедневно, иные разделы – не позднее трёх рабочих дней со дня получения или создания информации;

6) проводить публичные обсуждения проектов нормативных правовых актов, проектов бюджетных программ и отчетов о реализации бюджетных программ, а также отвечать на замечания и (или) предложения, поступающим по ним.

А также проводить интернет-конференции и опросы на интернет-портале открытого диалога, размещать не менее одной записи в неделю в блоге первого руководителя, обеспечивать беспрепятственный доступ лиц с инвалидностью к информационным стендам, а также к официальному интернет-ресурсу в соответствии с требованиями национального стандарта. Проводить не реже одного раза в полугодие встречи с представителями лиц с инвалидностью для определения их потребностей в информации.