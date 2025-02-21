Стало известно, зачем Димаш Кудайберген приходил в сенат
Артисту вручили знак посла доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
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Спикер сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с известным казахстанским певцом – послом доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий Димашем Кудайбергеном, передаёт BaigeNews.kz.
Ашимбаев отметил, что творчество Димаша помогает укреплять мир и добрососедство через искусство и способствует диалогу между народами. Он подчеркнул, что эти идеи важны для Казахстана и соответствуют целям Съезда.
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет большое внимание вопросам межрелигиозного и межцивилизационного диалога. В условиях беспрецедентных глобальных вызовов и угроз значение духовной дипломатии многократно возрастает. Поэтому особенно важно продвигать культуру диалога и мира. В этой связи все большее значение приобретают совместные усилия религиозных, политических и общественных лидеров. Послам доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий отводится важная роль в этом процессе. Уверен, что и дальше своим творчеством, креативными проектами будете продвигать идеи мира и согласия на международном уровне", – сказал сенатор и вручил артисту соответствующий нагрудный знак.
В ходе встречи также обсудили подготовку к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 17-18 сентября 2025 года в Астане.
Ранее певец обсудил с властями борьбу с коррупцией.
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