Спикер сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с известным казахстанским певцом – послом доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий Димашем Кудайбергеном, передаёт BaigeNews.kz.

Ашимбаев отметил, что творчество Димаша помогает укреплять мир и добрососедство через искусство и способствует диалогу между народами. Он подчеркнул, что эти идеи важны для Казахстана и соответствуют целям Съезда.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет большое внимание вопросам межрелигиозного и межцивилизационного диалога. В условиях беспрецедентных глобальных вызовов и угроз значение духовной дипломатии многократно возрастает. Поэтому особенно важно продвигать культуру диалога и мира. В этой связи все большее значение приобретают совместные усилия религиозных, политических и общественных лидеров. Послам доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий отводится важная роль в этом процессе. Уверен, что и дальше своим творчеством, креативными проектами будете продвигать идеи мира и согласия на международном уровне", – сказал сенатор и вручил артисту соответствующий нагрудный знак.

В ходе встречи также обсудили подготовку к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 17-18 сентября 2025 года в Астане.

Ранее певец обсудил с властями борьбу с коррупцией.