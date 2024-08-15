Стало известно, за что объявили в розыск бывшего зятя Карима Масимова

Бывшего зятя Карима Масимова Азамата Капенова объявили в розыск. За данные о нём обещают вознаграждение, передаёт BaigeNews.kz.

"Департаментом Агентства по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области за совершение тяжкого преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 п.3 УК РК ("Мошенничество") разыскивается гражданин Российской Федерации Капенов Азамат Абаевич, 12.04.1978 г.р., уроженец Киргизской Республики, города Пржевальск. Мера пресечения – "Содержание под стражей", - сообщили в Антикоре.

В случае обнаружения местонахождения либо получения информации о вероятном местонахождении разыскиваемого лица казахстанцев просят сообщить инициатору розыска - в Департамент Агентства по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области (адрес: Усть-Каменогорск, улица Лихарева, 2), либо по телефонам: 8 (7232) 29-88-88, 8-708-908-92-79. Также можно написать на электронную почту: kb.vko@antikor.gov.kz.

Вознаграждение и анонимность гарантируют.

В январе этого года стало известно, что Капенова объявили в розыск в России.

Напомним, экс-главу Комитета национальной безопасности РК Карима Масимова осудили на 18 лет за госизмену, попытку захвата власти и превышение должностных полномочий после событий трагического января.