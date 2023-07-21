Стало известно время начала матчей казахстанских клубов во втором раунде еврокубков

На следующей неделе четыре казахстанских клуба выступят во втором отборочном раунде еврокубков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В Лиге чемпионов "Астана" встретится с хорватским "Динамо". Первый матч команд пройдёт в Загребе в ночь с 25 на 26 июля и начнется в полночь по астанинскому времени.

В Лиге конференций 27 июля сыграют "Ордабасы", "Актобе" и "Тобол". В 21:00 в Шымкенте начнётся матч "Ордабасы" и польской "Легии", в 23:00 в Кутаиси встретятся грузинское "Торпедо" и "Актобе", а в 23:30 в Базеле стартует матч между одноименным швейцарским клубом и "Тоболом".

Для "Ордабасы" и "Актобе" это будут первые матчи в новом еврокубковом сезоне, в то время как "Астана" и "Тобол" стартовали с первого отборочного раунда в Лиге чемпионов и Лиге конференций соответственно.