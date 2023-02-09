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Стало известно, в каком городе Казахстана самое дешёвое вторичное жильё Сегодня, 14:24
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Сегодня, 14:24
220

Стало известно, в каком городе Казахстана самое дешёвое вторичное жильё

Стоимость вторичного жилья в республике в январе выросла на 0,3 процента до 515 тысяч тенге за квадратный метр, передаёт BaigeNews.kz

Так, рост цен отмечается в восьми из 20 крупнейших городов республики. Самый сильный – в Актобе (+4,5 процента), Павлодаре (+3,6 процента) и Кызылорде (+2,6 процента).

А в Алматы цены на вторичное жильё в январе остались без изменений. До этого они росли 25 месяцев подряд - с ноября 2020 года. 

Не изменились расценки и в Астане. Январской стабильности предшествовало снижение в декабре на 5,1 процента. 

Но цены в этих городах и без того самые высокие в Казахстане, причём отставание от преследователей более, чем существенное. Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке Алматы составляет 635,8 тысяча квадратный метр, Астаны - 623,9 тысячи тенге. На третьем месте - Конаев (467,5 тысячи тенге).

Отметим, самое дешёвое вторичное жильё - в Кызылорде и Туркестане (по 297,1 тысячи тенге за 1 квадратный метр).

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#вторичное жильё #цены #квартиры
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:24
220
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