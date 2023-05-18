Стало известно, в каком формате в Казахстане останутся КСК

Фото: apelsin.net

Поправки об ОСИ и КСК как формах управления многоквартирными домами мажилис рассмотрит на ближайшем пленарном заседании. Уже известно, что обе формы будут действовать, но по новым правилам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Заместитель председателя мажилиса Альберт Рау отметил, что по инициативе депутатов изменения и дополнения вносятся в Закон "О жилищных отношениях".

"Поправка касается отмены переходного периода, который согласно действующему законодательству заканчивается 1 июля. То есть с этого дня из закона должны были быть изъяты две статьи, которые касались КСК. И такая форма управления должна была перестать существовать. Тогда возник бы правовой вакуум. Дата завершения переходного периода переносилась, а теперь мы предлагаем поправкой этот переход отменить. То есть с первого июля КСК не будут упразднены, они останутся", - сообщил он.

Законопроект с изменениями и дополнениями планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании мажилиса 24 мая. В случае принятия поправки у жителей многоквартирных домов будут две формы управления на выбор. То есть те, кому не нравится КСК, могут либо избрать нового председателя, либо отделиться и образовать ОСИ.