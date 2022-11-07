Стало известно, в каких бутсах Лионель Месси сыграет на ЧМ-2022

Фото: footyheadlines.com

Появились фотографии бутс, в которых Лионель Месси сыграет на ЧМ-2022 в Катаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Отмечается, что создатели модели, вдохновились дизайном бутс, в которых Месси сыграл на дебютном для себя ЧМ-2006 в Германии.

Предстоящий турнир в Катаре станет последним в карьере Месси, о чем 35-летний аргентинец ранее объявил лично.

На ЧМ-2022 Аргентина выступит в группе C вместе с командами Польши, Мексики и Саудовской Аравии.