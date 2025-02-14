Стало известно состояние мальчика после жуткого нападения в лифте Астаны
У ребенка положительная динамика.
Сегодня, 11:06
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Сегодня, 11:06Сегодня, 11:06
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В пресс-службе Управления здравоохранения столицы сообщили о состоянии пятилетнего мальчика после страшного нападения, передает BaigeNews.kz.
"Ребенок продолжает антибактериальную терапию и физиолечение. Отеки не нарастают, динамика положительная. Ежедневно проводятся перевязки", - говорится в сообщении.
Напомним, жуткое происшествие с мальчиком произошло 11 февраля, подросток напал на него с ножом в лифте столичного ЖК.
Позже депутат Магеррам Магеррамов сообщил, что расследование происшествия продолжается, однако основная ответственность лежит все-таки на родителях подростка.
Еще один депутат Асхат Аймгамбетов заявил, что наказание родителей не решит проблему в корне.
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