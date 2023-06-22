Стало известно, сколько заработала Рыбакина на турнире в Берлине

Фото: ФТК

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (третье место в рейтинге WTA) неожиданно завершила выступление на турнире в Берлине (Германия) еще на стадии 1/8 финала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz. За участие в 1/8 финала казахстанка заработала 11 500 долларов, а также получила 55 рейтинговых очков.

Рыбакина считалась одной из главных претенденток на титул, однако сенсационно проиграла хорватке Донне Векич (23-е место) - 7:6, 3:6, 4:6. Ранее Елена Рыбакина обыграла российскую теннисистку Полину Кудерметову (139-е место) - 6:4, 6:2.

Напомним, в начале июля стартует Уимблдон-2023 - Рыбакина является действующей чемпионкой этого турнира.