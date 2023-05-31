Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина за победу над вундеркиндом на "Ролан Гаррос"

Фото: sports.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, находящаяся на четвёртом месте в рейтинге WTA, успешно стартовала на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге она обыграла чешку Бренду Фрухвиртову (146-е место) — 6:4, 6:2. Отметим, что 16-летнюю теннисистку называют восходящей звездой тенниса и прочат ей большое будущее. За эту победу Елена заработала 69 000 евро. Следующей соперницей Рыбакиной станет ещё одна представительница Чехии — Линда Носкова (50-е место).

Добавим, что победительница "Ролан Гаррос" в этом году заработает 2 300 000 евро и получит 2000 рейтинговых очков.