Стало известно, сколько времени займёт апелляция по делу Бишимбаева

В судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда сообщили, сколько времени будут рассматривать уголовное дело в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева в апелляционной инстанции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам ВС РК Назгуль Рахметуллина в кулуарах Мажилиса отметила, что апелляция длится один месяц, но её могут продлить.

"Срок может быть продлен, но это в тех случаях, когда апелляционные инстанции не успевают рассмотреть. К примеру, адвокаты могут участвовать в определенные дни и так далее", – сказала Назгуль Рахметуллина.

Также она прокомментировала возможность участия самого Бишимбаева в заседании по рассмотрению апелляции.

"По закону участие осужденных в суде апелляционной инстанции является обязательным тогда, когда судебное следствие ведется заново. То есть когда исследуются какие-то дополнительные доказательства. В иных случаях апелляционная инстанция сама решает, есть ли необходимость участия именно осужденных", - отметила спикер.

Она добавила, что приговор, вынесенный с участием присяжных, также может быть обжалован сторонами.