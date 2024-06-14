Стало известно, сколько времени займёт апелляция по делу Бишимбаева
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В судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда сообщили, сколько времени будут рассматривать уголовное дело в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева в апелляционной инстанции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Председатель судебной коллегии по уголовным делам ВС РК Назгуль Рахметуллина в кулуарах Мажилиса отметила, что апелляция длится один месяц, но её могут продлить.
"Срок может быть продлен, но это в тех случаях, когда апелляционные инстанции не успевают рассмотреть. К примеру, адвокаты могут участвовать в определенные дни и так далее", – сказала Назгуль Рахметуллина.
Также она прокомментировала возможность участия самого Бишимбаева в заседании по рассмотрению апелляции.
"По закону участие осужденных в суде апелляционной инстанции является обязательным тогда, когда судебное следствие ведется заново. То есть когда исследуются какие-то дополнительные доказательства. В иных случаях апелляционная инстанция сама решает, есть ли необходимость участия именно осужденных", - отметила спикер.
Она добавила, что приговор, вынесенный с участием присяжных, также может быть обжалован сторонами.
"Для этого существует апелляционная инстанция. Если они не согласны, конечно, они имеют право обжаловать", - пояснила она.
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