Стало известно, сколько стоит ужин с Трампом
Личный ужин с Трампом в его резиденции обойдется в 5 млн долларов.
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Состоятельные бизнесмены из США готовы платить баснословные суммы, чтобы провести вечер в компании самого Дональда Трампа в его роскошной резиденции Мар-а-Лаго, передаёт BaigeNews.kz. За возможность присоединиться к групповому обеду, по информации издания Wired, придется отдать целый миллион долларов. Однако если желающие хотят провести личную встречу с бывшим президентом в формате ужина тет-а-тет, сумма возрастает до ошеломляющих $5 млн.
Это не первый случай, когда Трамп устраивает такие события, но до сих пор не было подтверждения, что подобная практика продолжится после его вступления в должность президента. Так называемый "ужин при свечах", прошедший в минувшую субботу, стал поводом для обсуждений. Гостям Мар-а-Лаго предложили забронировать места за $1 млн - согласно специальному приглашению, которое позволяет разделить трапезу в более интимной, но все же групповой обстановке.
Как отметил Дон Мойнихан, профессор государственной политики в Мичиганском университете, практика сбора миллионов долларов в виде пожертвований вызывает серьезные этические вопросы:
"Я не могу вспомнить ни одного действующего президента, который бы использовал свою позицию для организации таких мероприятий уже на первых неделях своего правления. Такое поведение ставит под сомнение границы между личным бизнесом Трампа и его обязанностями на посту президента", - сказал он.
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