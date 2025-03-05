Состоятельные бизнесмены из США готовы платить баснословные суммы, чтобы провести вечер в компании самого Дональда Трампа в его роскошной резиденции Мар-а-Лаго, передаёт BaigeNews.kz. За возможность присоединиться к групповому обеду, по информации издания Wired, придется отдать целый миллион долларов. Однако если желающие хотят провести личную встречу с бывшим президентом в формате ужина тет-а-тет, сумма возрастает до ошеломляющих $5 млн.

Это не первый случай, когда Трамп устраивает такие события, но до сих пор не было подтверждения, что подобная практика продолжится после его вступления в должность президента. Так называемый "ужин при свечах", прошедший в минувшую субботу, стал поводом для обсуждений. Гостям Мар-а-Лаго предложили забронировать места за $1 млн - согласно специальному приглашению, которое позволяет разделить трапезу в более интимной, но все же групповой обстановке.

Как отметил Дон Мойнихан, профессор государственной политики в Мичиганском университете, практика сбора миллионов долларов в виде пожертвований вызывает серьезные этические вопросы: