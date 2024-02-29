Стало известно, сколько стоит суррогатное материнство в Казахстане

В Казахстане программа суррогатного материнства имеет высокую стоимость, которая исчисляется миллионами тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Аналитики провели мониторинг этого рынка услуг и обнаружили несколько каналов поиска исполнительниц.

По мнению Ranking.kz, самый простой и дешёвый, но юридически рискованный — частные объявления на сайтах-агрегаторах или в соцсетях. Судя по такой рекламе, размещаемой в открытом доступе, казахстанские потенциальные суррогатные матери готовы выносить чужого ребёнка за 2,5 - девять миллионов тенге. При этом те, кто имеет успешный опыт рождения детей для бесплодных пар, ставят более высокий ценник на свои услуги.

Второй вариант поиска суррогатной матери — обращение с этим вопросом непосредственно в клинику репродуктивной медицины. При мониторинге ЭКО-центров выяснилось, что небольшая часть из них имеет собственную базу проверенных суррогатных матерей. Стоимость услуг этих женщин составляет три – семь миллиона тенге.

Большая часть ЭКО-клиник не имеют своего списка кандидаток и предлагают воспользоваться услугами агентств суррогатного материнства, с которыми они сотрудничают.

Официальных данных о количестве таких организаций в Казахстане в открытом доступе нет.

При анализе рынка мы насчитали более 10 таких агентств в Алматы и Астане. Судя по данным с их сайтов, размер гонорара суррогатной матери, которую агенты организации готовы подобрать для пары, варьируется в пределах 4,5– восемь миллионов тенге.

Однако озвученные цифры — это не вся сумма, которую должна подготовить пара, решившаяся на суррогатное материнство. В основной пакет расходов на суррогатное материнство входит не только итоговый гонорар женщины, но и её ежемесячное содержание (от 200 тысяч до 250 тысяч тенге).

Еще одна обязательная статья затрат —проведение программы ЭКО для генетических родителей. Оно обойдётся паре в полутора до двух миллионов тенге с учётом медицинского обследования. Сумма может быть больше в случае необходимости проведения оперативных медицинских процедур для изъятия мужских половых клеток или при дополнительных генетических исследованиях эмбрионов.

Также к обязательным расходам отнесены нотариальные услуги заключения договора между генетическими родителями и суррогатной матерью: около 60 тысяч тенге.

Выходит, для проведения самых важных этапов программы суррогатного материнства необходимо от 6,7 до 11,3 миллиона тенге.

Но дополнительно стоит выделить ещё от 3,1 до 4,2 миллиона тенге на неожиданные затраты. Например, при обращении в специализированное агентство необходимо выплачивать агентские за подбор кандидатуры суррогатной матери (от 550 тысяч до одного миллиона тенге). Также существуют платные программы ведения беременности суррогатной матери (до 400 тысяч тенге), при желании — платные роды (ещё плюс 120–400 тысяч тенге).