В Минтруда рассказали, у кого в Казахстане повысится зарплата с нового года

Минимальная заработная плата повысится с 70 до 85 тысяч тенге с 1 января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Как сообщили в ведомстве, в Казахстане доходы 1,8 миллиона наёмных сотрудников вырастут в будущем году благодаря тому, что минимальная заработная плата с 1 января вырастет с 70 до 85 тысяч тенге. Отмечается, что эти люди работают на предприятиях различных форм собственности, и среди них - 350 тысяч бюджетников.

Отмечается, что в первую очередь повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учётом межразрядной системы квалификаций.