Стало известно, с кем сыграет "Барыс" в первом выездном турне 2024 года

"Барыс" отправился в первое выездное турне 2024 года по маршруту Ярославль – Челябинск – Уфа – Казань, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Расписание матчей (по времени Астаны):

3 января в 20:00 "Локомотив" - "Барыс";

5 января в 17:30 "Трактор" - "Барыс";

7 января в 17:30 "Салават Юлаев" - "Барыс";

9 января в 22:30 "Ак Барс" - "Барыс".

Также в клубе сообщили о составе сборной на предстоящих матчах.

Вратари: Даниил Кудимов, Эдвард Паскуале, Андрей Шутов.

Защитники: Адиль Бекетаев, Алекс Грант, Самат Данияр, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Давид Скленичка, Кристиан Хенкель, Егор Шалапов.

Нападающие: Даниил Апальков, Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Энтони Камара, Джозеф ЛаБейт, Всеволод Логвин, Понтус Оберг, Алихан Омирбеков, Руслан Оспанов, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Рудольф Червени, Аркадий Шестаков.