Стало известно расписание трансляций Паралимпийских игр
Сегодня, 18:36
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Сегодня, 18:36Сегодня, 18:36
51Фото: pxhere.com
На больших экранах у ТРЦ MEGA Silk Way в Астане в ближайшие дни будут транслировать Паралимпиаду. Стало известно расписание соревнований, передаёт BaigeNews.kz.
29 августа в 19:55 астанчане и гости столицы смогут увидеть 1/2 финала и финал в паратхэквондо. Показ будет организован на уличной сцене у входа E.
30 и 31 августа в 12:50 там же покажут паралимпийскую атлетику, 1/2 финала.
1 сентября в 16:00 финал в соревнованиях по стрельбе, а в 17:15 - паралимпийский настольный теннис.
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