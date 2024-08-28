Стало известно расписание трансляций Паралимпийских игр

На больших экранах у ТРЦ MEGA Silk Way в Астане в ближайшие дни будут транслировать Паралимпиаду. Стало известно расписание соревнований, передаёт BaigeNews.kz.

29 августа в 19:55 астанчане и гости столицы смогут увидеть 1/2 финала и финал в паратхэквондо. Показ будет организован на уличной сцене у входа E.

30 и 31 августа в 12:50 там же покажут паралимпийскую атлетику, 1/2 финала.

1 сентября в 16:00 финал в соревнованиях по стрельбе, а в 17:15 - паралимпийский настольный теннис.