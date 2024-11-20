Стало известно, почему отменен четвёртый этап всеобщего декларирования

Министр пояснил, что это связано с тем, что оцифрованная цифровая система позволяет установить взаимосвязь с государственными органами, передает BaigeNews.kz.

"Мы посмотрели итоги текущих трех этапов. Следующий этап должен был быть с 2025 года, куда должны были включиться остальные восемь миллионов граждан. Это: пенсионеры, студенты, домохозяйки. Но с учетом того, что сегодня оцифрована цифровая система – у нас есть достаточная взаимосвязь с государственными органами. У нас есть интеграция с международными организация, банками", - сказал министр в кулуарах мажилиса.

Он отметил, что предлагается, что останется декларирование для государственных служащих и квазигоссектора. А также для тех, кто приобрел имущество на более 20 тысяч МРП в течении года, а также для тех, кто имеет зарубежом счета.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть подход к всеобщему декларированию. Он отметил, что с учетом масштабных изменений в стране возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап.