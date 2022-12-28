Стало известно, почему Данияра Елеусинова лишили титула чемпиона мира

Фото: instagram/yeleussinovdaniyar

Накануне стало известно, что казахстанский боксёр Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) больше не является обладателем титула чемпиона мира в полусреднем весе по версии Международной боксёрской организации (IBO), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Этот пояс Данияр завоевал в декабре 2021 года, победив в Астане единогласным решением судей аргентинца Хуана Эрнана Леаля (15-3, 4 КО).

Авторы спортивного портала предположили, что лишение Елеусинова чемпионского титула связано с длительным простоем боксёра. В правилах и положениях IBO прописано, что чемпионы мира в каждой весовой категории, кроме супертяжёлого веса, должны проводить защиту раз в девять месяцев (для супертяжей этот срок составляет один год). Исключения предоставляются лишь по медицинским показаниям и/или по единоличному и абсолютному усмотрению IBO. Елеусинов же с момента завоевания титула чемпиона мира IBO не провёл ни одной его защиты.

Отмечается также, что в одном из последних интервью "Казахский гром" заявлял, что может завершить карьеру, если не получит конкретных предложений по боям до конца 2022 года. Менеджер боксера Зия Алиев писал, что очередной поединок Елеусинова "находится в разработке", при этом не раскрывая дополнительных подробностей.

Напомним, что весной этого года Международная боксерская федерация (IBF) исключила Данияра Елеусинова из рейтинга IBF. ранее он занимал 15-ую строчку в полусредней категории.