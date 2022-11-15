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Стало известно о запрете ОАЭ пускать россиян без обратных билетов на самолет
Власти ОАЭ перестали пускать в страну иностранцев, в том числе россиян, без подтвержденных обратных билетов на самолет. Об ужесточении правил въезда для туристов стало известно порталу Profi.Travel из рассылки авиакомпании Air Arabia.
Отмечается, что подобный запрет никак не отразится на организованном турпотоке, поскольку туристические фирмы обычно бронируют авиабилеты для отдыхающих сразу в обе стороны.
По мнению экспертов туротрасли, подобная мера направлена прежде всего на иностранных туристов, которые могут воспользоваться безвизовым режимом, чтобы остаться в ОАЭ на более длительный срок.
Ранее в ноябре сообщалось, что ОАЭ сняли все коронавирусные меры, а также въездные ограничения для туристов. Таким образом, иностранцам больше не нужно предъявлять ПЦР-тесты на COVID-19 при въезде в популярную курортную страну. Им также не требуется предоставлять сертификаты о прохождении вакцинации.
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