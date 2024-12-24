Шестеро пострадавших при ЧП на предприятии "Риддер ТЭЦ" в ВКО находятся в отделении травматологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Напомним, в 4:39 утра 21 декабря во время плановых ремонтно-монтажных работ на участке ленточного транспортёра произошёл хлопок пылевоздушной смеси без горения. Пострадали шесть человек. Троих доставили в областной специализированный медцентр в Усть-Каменогорске.