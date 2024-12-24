Стало известно о состоянии пострадавших на Риддерской ТЭЦ
Пострадавшие находятся в больницах Риддера и Усть-Каменогорска.
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Шестеро пострадавших при ЧП на предприятии "Риддер ТЭЦ" в ВКО находятся в отделении травматологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Напомним, в 4:39 утра 21 декабря во время плановых ремонтно-монтажных работ на участке ленточного транспортёра произошёл хлопок пылевоздушной смеси без горения. Пострадали шесть человек. Троих доставили в областной специализированный медцентр в Усть-Каменогорске.
"Те пострадавшие, которые находятся в больнице Риддера, переведены из реанимации в общую палату, в отделение травматологии. Пострадавшие, которые находятся в Усть-Каменогорске, также переведены в отделение травматологии. Медицинскую помощь получают в полном объёме. Состояние средней степени, динамика на улучшение", – сообщили в управлении здравоохранения ВКО.
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