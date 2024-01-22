Стало известно о состоянии подростка, выжившего в страшном ДТП на трассе в ЗКО
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Врачи рассказали о состоянии 15-летнего гражданина Узбекистана, который выжил после дорожно-транспортного происшествия на трассе Уральск-Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
В пресс-службе регионального управления здравоохранения сообщили, что мальчик находится в реанимации Акжайыкской районной больницы. Туда же прибыли врачи областной детской многопрофильной больницы и прооперировали его. Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое. Он получает необходимое лечение.
Напомним, трагедия произошла 20 января около 17:00 часов на трассе Уральск-Атырау. На автодороге столкнулись Mazda CX-7 и фура. В результате ДТП скончались 40-летняя женщина и 12-летний ребенок, а 15-летний подросток был госпитализирован больницу Акжайыкского района. Все они - граждане Узбекистана.
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