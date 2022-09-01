Лента новостей
- Стало известно о состоянии мальчика, прыгнувшего с поезда в Жамбылской области 00:48 100
- Астанчан просят заранее планировать маршрут по дорогам города 31.08.2022 143
- Биржевые торги дизтопливом приостановили в Казахстане 31.08.2022 185
- "Домогаются и мужчин": жертвы харассмента из Шымкента рассказали свои истории 31.08.2022 1055
- Air Astana насчитала 100 птиц, столкнувшихся с самолётами авиакомпании 31.08.2022 270
- Хлопок газа на заводе: один человек погиб, пятеро пострадали в Алматинской области 31.08.2022 301
- ЕС расторгнет соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией 31.08.2022 366
- Почему дорожает сахар 31.08.2022 386
- Акимат Костаная отреагировал на видео блогера, рассказывающего о проблемах инвалидов 31.08.2022 544
- Если "серый" вывоз ГСМ не прекратится, то усилия нефтепереработчиков будут безрезультатны — КМГ 31.08.2022 327
- В столичном районе Байконыр снесут часть домов 31.08.2022 273
- Во сколько обойдётся ремонт сгоревшего здания акимата Алматы 31.08.2022 313
- Что дороже золота — о загадках Северного Казахстана рассказали археологи 31.08.2022 557
- "Зелёная энергетика", или почему без АЭС не обойтись? Интервью с экспертом 31.08.2022 414
- Казахстан окажет гуманитарную помощь Пакистану 31.08.2022 313
- Стипендию "Болашак" присудили 84 казахстанцам 31.08.2022 311
- Челлендж "100 км за 24 часа" по алматинским горам. Как это было 31.08.2022 592
- Запуск инвестпроектов, модернизация дорог - задачи поставили перед новым акимом Актюбинской области 31.08.2022 319
- Агрессивная лиса отобрала еду у отдыхающих в парке в Шымкенте 31.08.2022 416
- Сотрудничество с международными организациями и обучение: какие услуги закупает КМГ 31.08.2022 237
- Три тысячи ваучеров для подготовки специалистов в частных IT-школах выделят в Казахстане 31.08.2022 377
- "Откосить от армии". В КазИТУ прокомментировали нашумевшую рекламу университета 31.08.2022 540
- Назначен аким Актюбинской области 31.08.2022 559
- Пострадавшую во время январских событий девочку успешно прооперировали 31.08.2022 346
- Лося спасли полицейские в Костанайской области 31.08.2022 410
- 154 объекта недвижимости и 19 элитных авто изъяты у ОПГ, занимавшейся рейдерством 31.08.2022 792
- "Дочка" КМГ продавала авиатопливо аэропорту Нур-Султана по завышенной цене 31.08.2022 700
- Умер первый министр энергетики независимого Казахстана Кадыр Байкенов 31.08.2022 568
- Ондасын Уразалин ушёл с поста акима Актюбинской области 31.08.2022 1215
- Глава государства принял акима Кызылординской области 31.08.2022 317
- В Казахстане упростят поступление на госслужбу 31.08.2022 835
- Больше сорока человек тушат пожар в Карагандинской области 31.08.2022 570
- Премьер представил нового акима Туркестанской области и дал поручения по развитию региона 31.08.2022 451
- Вдвое подняли зарплату преподавателям творческих вузов Казахстана 31.08.2022 320
- "В какой стране живёте, той и служите". Как кореянка выучила казахский и преподаёт его детям 31.08.2022 838
- О реализации инициатив Токаева из послания 2021 года рассказал Ерлан Карин 31.08.2022 293
- В Нур-Султане из-за дефекта на мосту по Сарайшык ремонтные работы продлены 31.08.2022 385
- КФГД сохранил максимальные ставки по депозитам на октябрь 31.08.2022 453
- Репортаж с аварийной ТЭЦ в Петропавловске. Успеют ли починить? 31.08.2022 452
- Эмира Катара ожидают с визитом в Казахстане в ближайшее время 31.08.2022 458
- Страховка для аграриев станет дешевле 31.08.2022 410
- В Казахстане заработает Цифровая карта семьи 31.08.2022 290
- Главу предприятия из структуры МВД задержали в СКО при получении взятки 31.08.2022 353
- Палата "Атамекен" в Костанайской области расширяет меры поддержки бизнеса 31.08.2022 330
- Заявление о соцвыплате по утрате трудоспособности теперь можно подать на eGov 31.08.2022 367
- Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области 31.08.2022 1946
- Приёмные родители избивали детей и заставляли работать: видео попало в социальные сети 31.08.2022 2117
- Глава МИИР отреагировал на видео о состоянии дороги Кызылорда - Жезказган 31.08.2022 681
- Казахстанский Президентский оркестр примет участие в международном фестивале в Турции 31.08.2022 349
- Юлия Путинцева уверенно победила в первом круге US Open-2022 31.08.2022 359
- Около 80 новых школ откроются в Казахстане первого сентября 31.08.2022 442
- Цены на жильё в Казахстане: симметричный рост - аналитики 31.08.2022 523
- Строгие выговоры объявили главе КМГ и вице-министру энергетики из-за проблем с ГСМ 31.08.2022 654
- Как изменится процедура аттестации учителей в Казахстане — Аймагамбетов 31.08.2022 610
- Послание Токаева будут транслировать на телеканалах и онлайн-ресурсах 31.08.2022 626
- БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области 31.08.2022 1161
- Попавшая в рабство в Лаосе казахстанка вернулась домой 31.08.2022 3084
- 230 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане 31.08.2022 491
- На 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв 31.08.2022 1421
- Сельчане устали ждать ремонта улиц и делают его своими силами в СКО 31.08.2022 438
- Дефицит пастбищ наблюдается в сёлах Карагандинской области 31.08.2022 362
- Илон Маск поделился способом своего похудения 31.08.2022 669
- Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам 31.08.2022 3366
- Коллега Малышевой развеял мифы об ОРВИ 31.08.2022 495
- Недовольные качеством электрокаров владельцы Tesla объявили голодовку 31.08.2022 616
- Призрака сняли в алматинских горах 31.08.2022 1585
- Уровень Каспия упал на полтора метра за последние 15 лет 31.08.2022 474
- 67,4 млн тенге потратят в Павлодаре на покраску фасадов многоэтажек 31.08.2022 411
- Семнадцатилетнего казахстанца разыскивают в Бишкеке 30.08.2022 1185
- Назван состав сборной Казахстана на чемпионат мира по греко-римской борьбе 30.08.2022 557
- Казахстанца подозревают в участии в международной наркогруппировке 30.08.2022 604
- "Барыс" подписал четырёх новых игроков 30.08.2022 472
- Подросток соврал о своей пропаже в Атырауской области, наказали его мать 30.08.2022 614
- Кыргызского пастуха задержали за незаконный переход границы с Казахстаном 30.08.2022 628
- Оружие, похищенное в ходе массовых беспорядков, изъяли в Жамбылской области 30.08.2022 516
- Тысячи тушек погибшей рыбы сняли на видео на берегу Каспия 30.08.2022 532
- Казахстанские велогонщики покорили трек в Чехии 30.08.2022 461
- Отдать дань учителю нации - историк о целях поездки Токаева в Костанай 30.08.2022 652
- Филиал российского университета нефти и газа имени Губкина откроют в сентябре в Атырау 30.08.2022 601
- Антикор инициировал проверку качества дорог и затрат на их строительство в Атырауской области 30.08.2022 666
Стало известно о состоянии мальчика, прыгнувшего с поезда в Жамбылской области
О состоянии мальчика, выжившего после прыжка с движущегося грузового поезда в Жамбылской области, рассказали врачи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал КТК.
"Состояние девятилетнего пациента тяжёлое, но стабильное. У него сотрясение головного мозга, открытая и закрытая травмы головы, ссадины и ушибы тела. Он находится в сознании в хирургическом отделении. Думаем, что в течение недели его состояние станет лучше", — сказал заместитель главного врача ЦРБ Таласского района Мураткали Отыншиев.
Сообщалось, что инцидент произошёл 29 августа. Пастух заметил двоих мальчишек в вагонах движущегося грузового поезда и обратился в полицию. После ребят нашли рядом с железнодорожными путями. Одного у станции Жума, другого — вблизи села Билеколь. Обоих забрали в больницу. Позже младший из них от полученных травм скончался.
Выяснилось, что братья семи и девяти лет, гостившие у бабушки, решили уехать в гости к отцу, разведённому с их матерью, в соседний аул. Мальчики не придумали способ лучше, как забраться на грузовой поезд на станции Тамды. Когда состав набрал скорость, ребята испугались и выпрыгнули из вагона.
По факту начато досудебное расследование по статье 344 УК РК ("Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта").
-
Hype news
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 10333
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 910
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 6875
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 1021
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 3679
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 25757
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 8086
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1685
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5205
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 1938
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18768
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3711
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4526
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 2911
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8455
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3813
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2641
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2702
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6413
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2831
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2497
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 4929
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2738
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10388
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2517
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2623
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2504
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 4973
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2712
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3176
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3786
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4516
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4251
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3943
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5299
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4963
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 4966
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5258
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7548
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11112
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6831
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7678
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6802
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10230
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6173
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 6969
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9152
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7683
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7596
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6694
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8504
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6912
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16542
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9228
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8604
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 8923
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9338
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8569
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8667
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9050
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10238
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8827
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10039
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13508
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8841
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10402
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8166
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7930
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 8933
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9133
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7851
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9445
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7641
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9491
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 16048
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7942
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 9207
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8923
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19980
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 9992
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6898
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6151
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6225
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6492
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5927
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9962
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6666
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8604
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9523
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9521
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7162
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7313
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22101
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8277
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10238
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7449
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8841
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9455
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10438
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8857
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10867
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10300
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11392
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11607
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27843
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11975
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12739
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12705
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12592
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13462
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21116
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12916
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20142
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30564
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14632
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 18068
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18893
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21115
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17115
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18335
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16427
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16554
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16398
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31952
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18257
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16951
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21024
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20912
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21176
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20288
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20521
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22664
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23307
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21874
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21432
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22270
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22007
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21124
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22851
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21802
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22182
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23669
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24850
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24276
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23612
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 25900
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23271
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26044
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23777
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54590
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25301
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24433
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25322
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24031
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24143
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24358
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24101
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25143
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24491
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25839