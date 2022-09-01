Стало известно о состоянии мальчика, прыгнувшего с поезда в Жамбылской области

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О состоянии мальчика, выжившего после прыжка с движущегося грузового поезда в Жамбылской области, рассказали врачи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

"Состояние девятилетнего пациента тяжёлое, но стабильное. У него сотрясение головного мозга, открытая и закрытая травмы головы, ссадины и ушибы тела. Он находится в сознании в хирургическом отделении. Думаем, что в течение недели его состояние станет лучше", — сказал заместитель главного врача ЦРБ Таласского района Мураткали Отыншиев.

Сообщалось, что инцидент произошёл 29 августа. Пастух заметил двоих мальчишек в вагонах движущегося грузового поезда и обратился в полицию. После ребят нашли рядом с железнодорожными путями. Одного у станции Жума, другого — вблизи села Билеколь. Обоих забрали в больницу. Позже младший из них от полученных травм скончался.

Выяснилось, что братья семи и девяти лет, гостившие у бабушки, решили уехать в гости к отцу, разведённому с их матерью, в соседний аул. Мальчики не придумали способ лучше, как забраться на грузовой поезд на станции Тамды. Когда состав набрал скорость, ребята испугались и выпрыгнули из вагона.

По факту начато досудебное расследование по статье 344 УК РК ("Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта").