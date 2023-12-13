Стало известно, на что тратят деньги казахстанцы

В Первом кредитном бюро рассказали, более половины своих доходов казахстанцы тратят на продовольствие, передаёт BaigeNews.kz

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам провело опрос. Согласно его результатам, в третьем квартале в среднем один казахстанец за месяц потратил 90,6 тысячи тенге.

Сообщается, что 59,1% потребительских расходов жителей Атырауской области приходится на продовольствие. Это достаточно близко к уровням южных областей, например, Туркестанской (63,5%). В целом же по стране этот показатель держится на отметке 55,3%.

На помощь родственникам казахстанцы выделяют всего 2%. Наиболее щедрыми в этом отношении оказались жители Карагандинской (4,4%), Атырауской (4,1%), Северо-Казахстанской (4,1%) и Павлодарской (4%) областей.

Незначительную статью расходов представляют собой налоги и прочие платежи – 0,2%. На уровне выше среднего показатель находится только в трёх регионах: Шымкенте (0,5%), Астане (0,5%) и Алматинской области (0,3%).