Стало известно место Рыбакиной в обновлённом рейтинге WTA

Фото: instagram/lenarybakina

Стало известно, какое место занимает первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в обновлённом рейтинге WTA, передаёт Baigenews.kz.

24-летняя казахстанская сохранила за собой третью строчку мирового рейтинга. Первое место в рейтинге женской теннисной ассоциации занимает Ига Швёнтек из Польши, за ней располагается белоруска Арина Соболенко.

За календарный год Швёнтек заработала 9490 рейтинговых очков. Третья ракетка мира Рыбакина заработала 5465 пойнтов и опережает американку Джессику Пегулу всего на 70 очков.

Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева потеряла две строчки и стала 60-й с 937 очками.