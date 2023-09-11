Стало известно место Елены Рыбакиной в рейтинге WTA после US Open

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию рейтингов спортсменок по итогам Открытого чемпионата США-2023, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина заняла четвертую строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Лидером рейтинга стала белоруска Арина Соболенко, сместившая польку Игу Швентек на вторую строчку. На третье место вырвалась победительница US Open-2023 Кори Гауфф из США, обыгравшая Соболенко в решающем матче. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на четвертой строке.



Напомним, что на прошедшем US Open Рыбакина добралась до третьего раунда, в котором уступила румынке Соране Кырстя. Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева потеряла десять позиций и стала 88-й.