Стало известно место Елены Рыбакиной в чемпионской гонке WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальный рейтинг чемпионской гонки в одиночном разряде, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Лидером остается полька Ига Швёнтек с 7855 очками, за ней идут Арина Соболенко из Беларуси (5876) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (4911).

В настоящее время из всех теннисисток WTA-тура только Швёнтек обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA.

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потеряла две позиции и расположилась на 28-м месте. Зарина Дияс также сместилась на две строчки вниз, заняв 231-ю отметку.