Стало известно место Елены Рыбакиной в чемпионской гонке WTA
Сегодня, 13:56
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Сегодня, 13:56Сегодня, 13:56
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальный рейтинг чемпионской гонки в одиночном разряде, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
Лидером остается полька Ига Швёнтек с 7855 очками, за ней идут Арина Соболенко из Беларуси (5876) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (4911).
В настоящее время из всех теннисисток WTA-тура только Швёнтек обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA.
Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потеряла две позиции и расположилась на 28-м месте. Зарина Дияс также сместилась на две строчки вниз, заняв 231-ю отметку.