Стало известно, кто займет место Динары Шукижановой в Мажилисе
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Постановлением Центрального совета партии Respublica Айтуар Кошмамбетов выдвинут в качестве депутата Мажилиса Парламента РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.
Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК.
"Ранее Айтуар Кошмамбетов занимал пост председателя филиала партии в городе Алматы.
Родился 29 ноября 1986 года. Специалист международного права (Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби, бакалавриат), юриспруденции (Академия экономики и права по специальности, магистратура). Работал в органах прокуратуры, возглавлял Палату предпринимателей г.Алматы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, 24 января 2024 года экс-депутат Мажилиса Парламента РК от партии Respublica Динара Шукижанова по собственной инициативе досрочно сложила депутатские полномочия.
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