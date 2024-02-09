Стало известно, кто займет место Динары Шукижановой в Мажилисе

Постановлением Центрального совета партии Respublica Айтуар Кошмамбетов выдвинут в качестве депутата Мажилиса Парламента РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК.

"Ранее Айтуар Кошмамбетов занимал пост председателя филиала партии в городе Алматы. Родился 29 ноября 1986 года. Специалист международного права (Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби, бакалавриат), юриспруденции (Академия экономики и права по специальности, магистратура). Работал в органах прокуратуры, возглавлял Палату предпринимателей г.Алматы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, 24 января 2024 года экс-депутат Мажилиса Парламента РК от партии Respublica Динара Шукижанова по собственной инициативе досрочно сложила депутатские полномочия.