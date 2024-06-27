Стало известно, кто в Казахстане занимается продажей новорожденных

Заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах мажилиса рассказал, кто в Казахстане занимается продажей детей, передаёт BaigeNews.kz.

"К сожалению, есть такая статистика. В прошлом году 19 уголовных дел возбуждено по продаже детьми, в этом году уже шесть фактов. В основном, дети продаются внутри нашей страны. Есть люди, которые по каким-то, наверное, физиологическим особенностям не имеют возможности иметь детей. Они порождают некоторый спрос. Находятся люди, которые этот спрос удовлетворяют", - сказал Марат Кожаев.

По его словам, в данных случаях замешаны работники перинатальных центров, детских домов и граждане, у которых есть нежелательная беременность.