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Стало известно, кто в Казахстане занимается продажей новорожденных

Сегодня, 13:05
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Фото: pixabay Сегодня, 13:05
Сегодня, 13:05
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Фото: Фото: pixabay

Заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах мажилиса рассказал, кто в Казахстане занимается продажей детей, передаёт BaigeNews.kz.

"К сожалению, есть такая статистика. В прошлом году 19 уголовных дел возбуждено по продаже детьми, в этом году уже шесть фактов. В основном, дети продаются внутри нашей страны. Есть люди, которые по каким-то, наверное, физиологическим особенностям не имеют возможности иметь детей. Они порождают некоторый спрос. Находятся люди, которые этот спрос удовлетворяют", - сказал Марат Кожаев.

По его словам, в данных случаях замешаны работники перинатальных центров, детских домов и граждане, у которых есть нежелательная беременность.

"По этим статьям наказания очень жесткие. За торговлю детьми – до 18 лет лишения свободы", - напомнил спикер.

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