Стало известно, кто представит партии на вечере дебатов КТК

Фото: aussiedlerbote.de

Определились участники выборных дебатов, которые пройдут в прямом эфире телеканала КТК 10 марта, передаёт BaigeNews.kz. Лицом к лицу в алматинской студии канала встретятся представители всех семи политических объединений, претендующих на места в мажилисе парламента РК.

В 21:00 начнётся словесная дуэль, в которой примут участие:

Айдос Сарым – член партии Amanat

Дания Еспаева – член Национального совета демократической партии "Ак жол"

Жигули Дайрабаев – заместитель председателя партии "Ауыл"

Ермухамет Ертысбаев – председатель Народной партии Казахстана

Айнур Сабитова – член политсовета партии "Байтак"

Динара Шукижанова – сопредседатель партии Respublica

Асхат Рахимжанов – председатель Общенациональной социал-демократической партии

Прямой эфир стартует 10 марта в 21:00 также на всех интернет-площадках телеканала КТК – в YouTube, Facebook. Кроме того, все словесные поединки будут доступны для просмотра и в telegram-канале КТК.