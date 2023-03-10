main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, кто представит партии на вечере дебатов КТК
aussiedlerbote.de Сегодня, 10:25
77
Сегодня, 10:25
77
Фото: aussiedlerbote.de

Стало известно, кто представит партии на вечере дебатов КТК

Определились участники выборных дебатов, которые пройдут в прямом эфире телеканала КТК 10 марта, передаёт BaigeNews.kz. Лицом к лицу в алматинской студии канала встретятся представители всех семи политических объединений, претендующих на места в мажилисе парламента РК.

В 21:00 начнётся словесная дуэль, в которой примут участие:

  • Айдос Сарым – член партии Amanat
  • Дания Еспаева – член Национального совета демократической партии "Ак жол"
  • Жигули Дайрабаев – заместитель председателя партии "Ауыл"
  • Ермухамет Ертысбаев – председатель Народной партии Казахстана
  • Айнур Сабитова – член политсовета партии "Байтак"
  • Динара Шукижанова – сопредседатель партии Respublica
  • Асхат Рахимжанов – председатель Общенациональной социал-демократической партии

Прямой эфир стартует 10 марта в 21:00 также на всех интернет-площадках телеканала КТК – в YouTube, Facebook. Кроме того, все словесные поединки будут доступны для просмотра и в telegram-канале КТК.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#дебаты #прямой эфир #выборы
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:25
77
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх