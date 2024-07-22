Стало известно, кто из спортсменов поедет на Игры в Париже от Астаны

В Олимпийских играх в Париже за первенство будут бороться 12 спортсменов из Астаны. Об этом сообщил на брифинге руководитель Дирекции развития спорта города Астаны Олжас Акимов, передаёт BaigeNews.kz.

"На Парижскую Олимпиаду 12 спортсменов из Астаны завоевали 13 лицензий по семи видам спорта. Из них по теннису - 5 лицензий. Елена Рыбакина выиграла большой шлем знаменитого "Уимблдона" в 2022 году. Занимает 4 место в мировом рейтинге. Кроме того, в этом сезоне в теннисе выступят Юлия Путинцева, Александр Бублик, Александр Недовесов, Александр Шевченко", - сообщил Олжас Акимов.

По боксу - спортсмены из Астаны, по его словам, завоевали две лицензии. Так, впервые в истории Казахстана по боксу выступят боксеры-близнецы. Это Айбек и Нурбек Оралбаевы: 80 и 92 кг. По женскому боксу - 1 лицензия. Ее завоевала чемпионка мира 2016 года Валентина Хальзова.

"Плавание - 2 лицензии. Представлять Казахстан будут Адильбек Мусин и Елена Потапенко. По настольному теннису от Казахстана выступит Кирилл Герасименко. Амир Маймуратов завоевал путевку в скоростной гонке", - резюмировал спикер.

Отмечается, что с 7 по 14 февраля 2025 года в городе Харбин (Китай) пройдут зимние Азиатские игры. В составе сборной Астаны планируется участие 21 спортсмена по четырем видам спорта: конькобежный спорт, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек.