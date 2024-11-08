Стало известно, кого Трамп хочет сделать главой аппарата Белого дома

Главой аппарата Белого дома в администрации избранного президента США Дональда Трампа станет Сюзан Уайлс. Об этом сообщили в команде переходного периода. Это первое из объявленных назначений. Уайлс до этого руководила предвыборным штабом республиканца. Она станет первой женщиной в американской истории, возглавившей аппарат Белого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CNN.

"Сьюзи Уайлс только что помогла мне одержать одну из величайших политических побед в американской истории и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний в 2016 и 2020 годах",— говорится в заявлении господина Трампа, которое приводит CNN.

По мнению Дональда Трампа, Сюзан Уайлс — "вынослива и умна, обладает новаторским видением, ей все восхищаются и ее уважают".

Напомним, на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября, обошел Камалу Харрис и победил уже занимавший этот пост Дональд Трамп.

Вновь избранного президента Америки с победой поздравил Касым-Жомарт Токаев и другие мировые лидеры.