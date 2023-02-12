Стало известно, когда сборная Казахстана по футболу сыграет с Россией

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Главный тренер сборной Казахстана по футболу в интервью ТАСС рассказал о возможном проведении товарищесткого матча с россиянами, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Магомеда Адиева, команды двух стран могут сыграть друг с другом в 2024 году.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборные России от соревнований под эгидами организаций до дальнейшего уведомления.

"Знаю, что переговоры в прошлом году велись между двумя федерациями, юношеские и молодежные сборные играли. Контакт между федерациями есть. В этом году мы в феврале сыграли с Узбекистаном и ОАЭ, поэтому вопрос отпал. В этом году это будет проблематично, потому что у нас будет 10 игр отбора на чемпионат Европы. Но 2024 год такую возможность не отбрасываем. Между федерациями рабочие отношения, и если они договорятся, конечно же, сыграем", — сказал главный тренер сборной Казахстана.

После отстранения сборная России провела неофициальный контрольный матч с командой Кыргызстана (2:1), а также сыграла вничью с командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0) в товарищеских играх, которые пошли в зачет рейтинга ФИФА.