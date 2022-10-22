Стало известно, когда полностью решится проблема речных паводков в Алматы

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Специалисты обещают завершить все противопаводковые работы к 2024 году. Для решения проблемы власти используют новый подход к давно забытым технологиям.

Ежегодно сезонные дожди превращают Алматы в настоящую Венецию. По улицам мегаполиса текут реки, а горожанам приходится покупать резиновые сапоги, чтобы перейти дорогу, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Специалисты Управления экологии и окружающей среды Алматы обследовали городскую водоотводную систему города. Так, на 1464 участках арыки общей протяженностью 1,5 тысячи километров упирались в тупик. Более того, 12 из 16 водораспределительных коллекторов не работали из-за скопления в них мусора или неправильно установленной арычной системы.

Всего в городе насчитали 102 участка, которые затапливает сильнее всего. Из них первым делом принялись "спасать" 56 наиболее аварийных. Начав работы в августе, специалисты уже успели привести в порядок инфраструктуру на 25 из 56 таких участков. Также в порядок привели 1 канал в Ауэзовском районе и 4 коллектора в Жетысуском и Алатауском районах. Работы на оставшихся 35 участках обещают завершить к 15 декабря.

"Русло речки Ойжайна отныне укреплено, а вода из нее теперь будет протекать под землей. Мы построили специальные каналы, и вся дождевая вода, которая раньше топила улицу, будет уходить сюда. Подтопления часто были и в районе рынков Барлык и Алтын орда. Здесь под землей будет большой водоотводный канал, чтобы вода из микрорайонов не собиралась в этом районе. А вдоль улицы Момышулы от Жубанова и севернее Райымбека построили большой канал, который будет собирать воду из арыков, ранее упиравшихся в развязки", - сообщил и.о. руководителя городского управления экологии и окружающей среды Серик Адилбаев.

Для исправления ситуации с арычной и водоотводной системой используют новый подход к давно забытым технологиям. Представитель Института "Казгипроводхоз", эксперт Антон Туренко рассказал нам, что технологии, используемые в текущих работах, применялись и в советское время, но в основном в сельской местности, а не в городской системе водоотведения.

"Заводы-изготовители не производят сейчас такие конструкции, их давно не применяли. Поэтому по спецзаказу и чертежам конструкции системы алматинские заводы отливали такие лотки. Эта технология дешевая и быстрая. Смотрим на экономику и природные условия. Например, на улице Ниязбекова в Таусамалы берегоукрепление для речки бетонное, лотковая система туда не подходит. Бетон более трудоемкий и затратный, поэтому его используют при необходимости", - сказал Антон Туренко.

Эксперт отметил, что ирригационные сети, для которых используются такие лотки, ни разу не применяли за годы независимости в Алматы. Да и в советское время в городах редко пользовались этой технологией, лишь некоторые коллекторы построены так. Несмотря на то, что такие ирригационные системы являются типовыми, их чаще используют в сельском хозяйстве.

"Принцип такой, что это Г-Блоки сверху накрывают, вода будет уходить по подземным трубам. Здесь основная задача – водоотведение, а не сбор воды. На перекрестке Момышулы и Раимбека были тупиковые арыки, мы там собрали их и увели в канал с повышенной пропускной способностью. Теперь на этих каналах есть ревизионный колодец. Будем проверять, будет ли он загрязняться, чистить через камеры. Разработкой проекта занимались, узкие специалисты, кто непосредственно с этим работает", - пояснил Антон Туренко.

Общая сумма, которую потратили на проект, экспертизу и работы на 56 участках, составила 5,3 миллиарда тенге.

На следующий год оставшиеся 44 участка также приведут в порядок, к тому же в городе проведут 100 км новых арычных сетей и починят 276 км существующих, чтобы они были соединены с коллекторами и водоотведением. Полную реконструкцию арычной системы и системы водоотведения обещают завершить к началу 2024 года.

Также от затоплений спасут не только улицы и развязки, но и подземки. Например, на Аль-Фараби в районе Ремизовки появится новая арычная сеть и отводные каналы, которые будут сбрасывать лишнюю воду в речки Есентай и Поганка. К слову, воду из микрорайонов будут собирать и уводить в речку Аксай. Всю воду, сбрасываемую в реки, обещают пропускать через новые фильтры, чтобы не загрязнять природу.