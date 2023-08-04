Стало известно, когда опубликуют список обладателей грантов
Сегодня, 16:51
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Сегодня, 16:51Сегодня, 16:51
159Фото: фото из открытых источников
Список обладателей грантов будет опубликован 5 августа, передает BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. По информации ведомства, итоги конкурса по присуждению государственных образовательных грантов будут объявлены на официальном сайте и Telegram-канале Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан завтра, 5 августа, в 12:00 ч.
Как отметили в ведомстве, для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов подано 94 тысячи заявлений.
Наиболее востребованными направлениями среди поступающих являются "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Информационно-коммуникационные технологии".
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