Стало известно, когда опубликуют список обладателей грантов

Список обладателей грантов будет опубликован 5 августа, передает BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. По информации ведомства, итоги конкурса по присуждению государственных образовательных грантов будут объявлены на официальном сайте и Telegram-канале Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан завтра, 5 августа, в 12:00 ч.

Как отметили в ведомстве, для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов подано 94 тысячи заявлений.

Наиболее востребованными направлениями среди поступающих являются "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Информационно-коммуникационные технологии".