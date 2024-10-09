Стало известно какие задачи стоят перед молодыми религиозными лидерами

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на открытии Форума молодых религиозных лидеров обозначил основные цели и задачи данного меропрития, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На этой площадке мы обсудим актуальные проблемы, которые сегодня волнуют весь мир. Мы надеемся, что эта инициатива станет уникальной платформой, которая создаст всесторонний диалог между молодыми лидерами и откроет новые возможности для совместного преодоления текущих вызовов", - сказал Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул, что своим участием в Форуме молодые религиозные лидеры демонстрируют готовность внести свой вклад в развитие межкультурного и межрелигиозного диалога.

"Идея проведения этого форума возникла в ответ на растущие глобальные вызовы, с которыми сталкивается человечество сегодня. Мы являемся свидетелями растущих конфликтов, экстремизма и нетерпимости по всему миру. В эти трудные времена крайне важно поощрять диалог между представителями различных культур и религий для продвижения ценностей мира и сотрудничества. В XXI веке готовность по-настоящему слушать и понимать друг друга должна стать новым стандартом и руководящим принципом во всех международных отношениях", - сказал Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что только работая сообща, представители разных конфессий могут помочь построить справедливый и устойчивый мир, свободный от конфликтов и войн.

"Первый Форум молодых религиозных лидеров является продолжением этой миссии. В конце концов, за вами будущее. Мы верим, что как молодые лидеры, вы способны придать новый импульс межрелигиозному диалогу и продолжить традиции мира, терпимости и взаимопонимания", - сказал спикер Сената.

В Форуме принимают участие молодые лидеры из более 30 стран мира. В ходе мероприятия планируется обсуждение роли молодых религиозных лидеров в устойчивом развитии мира и значимости религии в эру новых технологий, которые будут рассмотрены в ходе секционных заседаний.