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Стало известно какие задачи стоят перед молодыми религиозными лидерами

Сегодня, 11:11
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BaigeNews.kz Сегодня, 11:11
Сегодня, 11:11
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Фото: BaigeNews.kz

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на открытии Форума молодых религиозных лидеров обозначил основные цели и задачи данного меропрития, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

а этой площадке мы обсудим актуальные проблемы, которые сегодня волнуют весь мир. Мы надеемся, что эта инициатива станет уникальной платформой, которая создаст всесторонний диалог между молодыми лидерами и откроет новые возможности для совместного преодоления текущих вызовов", - сказал Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул, что своим участием в Форуме молодые религиозные лидеры демонстрируют готовность внести свой вклад в развитие межкультурного и межрелигиозного диалога.

"Идея проведения этого форума возникла в ответ на растущие глобальные вызовы, с которыми сталкивается человечество сегодня. Мы являемся свидетелями растущих конфликтов, экстремизма и нетерпимости по всему миру. В эти трудные времена крайне важно поощрять диалог между представителями различных культур и религий для продвижения ценностей мира и сотрудничества. В XXI веке готовность по-настоящему слушать и понимать друг друга должна стать новым стандартом и руководящим принципом во всех международных отношениях", - сказал Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что только работая сообща, представители разных конфессий могут помочь построить справедливый и устойчивый мир, свободный от конфликтов и войн.

"Первый Форум молодых религиозных лидеров является продолжением этой миссии. В конце концов, за вами будущее. Мы верим, что как молодые лидеры, вы способны придать новый импульс межрелигиозному диалогу и продолжить традиции мира, терпимости и взаимопонимания", - сказал спикер Сената.

В Форуме принимают участие молодые лидеры из более 30 стран мира. В ходе мероприятия планируется обсуждение роли молодых религиозных лидеров в устойчивом развитии мира и значимости религии в эру новых технологий, которые будут рассмотрены в ходе секционных заседаний.

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