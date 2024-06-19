Стало известно как назовут новый район в Астане

Депутаты Маслихата Астаны утвердили название для нового района города, передаёт BaigeNews.kz.

Новый район Астаны назовут Сарайшык.

Ранее сообщалось, в столице с момента начала работы по созданию шестого административного района путем деления Алматинского района на два поступили различные предложения относительно его названия. Об этом сообщил руководитель Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп.