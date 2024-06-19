Стало известно как назовут новый район в Астане
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Депутаты Маслихата Астаны утвердили название для нового района города, передаёт BaigeNews.kz.
Новый район Астаны назовут Сарайшык.
Ранее сообщалось, в столице с момента начала работы по созданию шестого административного района путем деления Алматинского района на два поступили различные предложения относительно его названия. Об этом сообщил руководитель Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп.
“Из примерно 15 озвученных предложений мы вынесли на рассмотрение городской ономастической комиссии четыре основных варианта, выделенных подавляющим большинством голосов. Каждое название имеет свою специфику, историческую основу. Это были четыре предложения – Сарайшык, Туран, Сауран, Жеруйык. После определения границ нового района мы провели заседание городской ономастической комиссии, обсудили и проголосовали вместе с членами комиссии за одно из 4 вышеуказанных предложений. Общим решением членов комиссии мы остановились на присвоении наименования Сарайшык новому району", - сказал Сакен Есиркеп.
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