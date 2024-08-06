Стало известно имя третьей дочери Баян Алагузовой
Сегодня, 20:46
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Сегодня, 20:46Сегодня, 20:46
129Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy
Продюсер Баян Алагузова, на днях ставшая матерью в третий раз, показала выписку из роддома и назвала имя новорождённой дочери, передаёт BaigeNews.kz.
Малышка появилась на свет 4 августа.
"Добро пожаловать домой, Алагузова Алиса Турсынгалиевна", - подписала фото в Instagram молодая мать.
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Видео: https://www.instagram.com/bayanmaxatkyzy/
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