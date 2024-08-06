Стало известно имя третьей дочери Баян Алагузовой

Продюсер Баян Алагузова, на днях ставшая матерью в третий раз, показала выписку из роддома и назвала имя новорождённой дочери, передаёт BaigeNews.kz.

Малышка появилась на свет 4 августа.

"Добро пожаловать домой, Алагузова Алиса Турсынгалиевна", - подписала фото в Instagram молодая мать.