  • 6 Августа, 21:47
  • BAIGENEWS

Стало известно имя третьей дочери Баян Алагузовой

Сегодня, 20:46
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instagram.com/bayanmaxatkyzy Сегодня, 20:46
Сегодня, 20:46
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Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Продюсер Баян Алагузова, на днях ставшая матерью в третий раз, показала выписку из роддома и назвала имя новорождённой дочери, передаёт BaigeNews.kz.

Малышка появилась на свет 4 августа.

"Добро пожаловать домой, Алагузова Алиса Турсынгалиевна", - подписала фото в Instagram молодая мать.

 
 
 
 
 
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Публикация от Bayan Alaguzova (@bayanmaxatkyzy)

 

Видео: https://www.instagram.com/bayanmaxatkyzy/

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