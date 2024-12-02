Стало известно имя первого обладателя Neo Nomad Visa

Зарубежный специалист в области энергетики и финансов Сертач Йенер первым получил новый тип визы - Neo Nomad Visa. Гражданин Великобритании проявляет интерес к казахскому языку и планирует поближе познакомиться с культурой, природными ландшафтами и гастрономией Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Первая Neo Nomad Visa выдана в посольстве РК в ОАЭ. Её обладатель Сертач Йенер в ближайшее время планирует приехать в Казахстан. Звучание казахского языка для него уже давно стало знакомым и близким. Дочь британского эксперта завершила обучение по специальности "Казахский язык и исследования Центральной Азии" в Университете Чикаго.

"Казахстан – удивительная страна! С программой Neo Nomad Visa у нас появилась возможность находиться до одного года в этой стране. Виза позволит мне работать удалённо в своей компании и знакомится с Казахстаном, погружаясь в природу, дружелюбную атмосферу, кухню, музыку, традиции и язык. Благодаря своей дочери я уже некоторое время наслаждаюсь мелодичностью и богатством звучания казахского языка", - отметил первый обладатель Neo Nomad Visa.

Сертач Йенер — опытный специалист в области финансирования и разработки энергетических проектов. Сейчас он совместно с коллегами занимается разработкой проекта в сфере чистой энергетики в США.

Neo Nomad Visa внедрена по поручению Президента РК при участии МТС, МИД, МВД и АО "НК Kazakh Tourism". Она позволяет иностранным туристам оставаться мобильными, работать удалённо в своей зарубежной компании и проживать в Казахстане в течение года. Для получения нового типа визы В12-1 необходимо обратиться в посольство или консульские учреждения РК за границей.